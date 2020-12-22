Эксперты: российские пациенты столкнулись с дефицитом лекарств

Всероссийский союз пациентов (ВСП) заявляет, что в России последние несколько месяцев наблюдается дефицит 42 препаратов. Это лекарства, применяемые пациентами с хроническими заболеваниями. По мнению экспертов, так как данные средства вошли в список рекомендованных для инфицированных коронавирусом, сформировался дефицит вследствие повышенного спроса и импортозависимости. ВСП говорит, что необходимо увеличить финансирование, нарастить объемы производства отечественных препаратов и субстанций, изменить механизм регулирования предельных отпускных цен на лекарства из ЖНВЛП. Союз уже направил от лица 20 пациентских объединений письмо президенту РФ Владимиру Путину, а также в правительство, Минздрав и Минпромторг со списком препаратов, которые являются дефицитными в России.С августа этого года на рынке не хватает лекарств, включающих препараты для лечения рака, муковисцидоза, рассеянного склероза, ревматических заболеваний, первичного иммунодефицита. При этом перебои с препаратами от хронических заболеваний, используемых также при лечении COVID-19, начались с апреля. Это антибиотики (левофлоксацин и азитромицин), антикоагулянты (эноксапарин натрия), ряд противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов (гидроксихлорохин и тоцилизумаб). С сентября ситуация начала усугубляться. В общей сложности указаны 42 наименования. 14 используются для лечения ревматоидного артрита, системной красной волчанки и других ревматических заболеваний. Помимо гидроксихлорохина, трудности возникли с азатиоприном, микофенолата мофетилом, метотрексатом, тоцилизумабом, метилпреднизолоном.Сопредседатель ВСП Юрий Жулев полагает: "Возникли сложности с оценкой фактического спроса, а также с распределением препаратов между пациентами, нуждающимися в них из-за коронавируса и по причине наличия других заболеваний. В частности, это касается антибиотиков. Сейчас некоторые антибиотики, например, азитромицин, в дефиците". При этом эксперты отмечают, что в России на рынке есть сомнительные, непроверенного качества дженерики. Некоторые незаменимые препараты вообще отсутствуют, несмотря на наличие регистрации. Специалисты говорят о наличии подобных проблем с цитарабином, митоксантроном, идарубицином, этопозидом. Трудности были и с винкристином израильского происхождения (долгое время ФАС отказывалась регистрировать новую цену, что затрудняло выход на рынок).Комментирует академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев: "Зарубежные производители уходят с российского рынка из-за правила "третий лишний" - иностранные препараты не могут участвовать в госзакупке при наличии как минимум двух предложений аналогичной отечественной продукции. Кроме того, процесс контролирует ФАС. Когда на рынок выходят два или три препарата одного наименования, закупка производится по минимальной цене".