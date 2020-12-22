Приводит ли умеренный ковид к неврологическим расстройствам

Наука уже знает, что тяжелая форма коронавируса способна приводить к неврологическим последствиям. Ну а могут ли они развиваться, если человек перенес COVID-19 в умеренной форме?Исследователи из Бостонского университета наблюдали за большой группой пациентов, страдающих от COVID-19. Эти наблюдения показали, что даже при легкой форме коронавируса человека впоследствии могут ожидать неврологические осложнения. Ученые зафиксировали широкий спектр подобного рода нарушений, куда входят инсульты, судороги и даже изменения психики. Они могут затрагивать любую часть нервной системы, влиять на кровеносные сосуды, головной и спинной мозг, нервы и мышцы.Но каким же образом COVID-19 воздействует на нервную систему человека? К примеру, одним из путей может быть иммунологическая реакция организма на вирус, как это наблюдается при аутоиммунных заболеваниях вроде синдрома Гийена-Барре, поражающих нервы. Коронавирус также является тяжелым системным заболеванием, он может ухудшить такие болезн в анамнезе пациента, как травма головного мозга. COVID-19 сгущает кровь, а именно тромбы вызывают геморрагические инсульты. Наконец, у человека в прошлом уже могли быть какие-то неврологические расстройства, которые обостряются даже при самой легкой форме COVID-19.Все эти наблюдения показывают, насколько важно следить даже за поправившимися пациентами, у которых в прошлом имелись какие-либо неврологические нарушения. Даже в том случае, если они перенесли коронавирус в легкой форме и вроде бы полностью поправились.