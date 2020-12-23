Врач предупредила о смертельной опасности красной икры

Употребление красной икры может стать причиной целого ряда негативных эффектов, включая развитие анафилактического шока и смерть человека, предостерегла врач нутрициолог Александра Ноев.

Врач предупредила в интервью о возможных нарушениях самочувствия и здоровья из-за красной икры, которой многие россияне запасаются к новогоднему застолью. Ноев заявила, что этот продукт является сильным аллергеном.

«Икра может вызвать серьезную аллергию, вплоть до анафилактического шока и отека Квинке»,- сказала специалист.

Также, по словам врача, нужно учитывать высокую дозировку соли в продукте. По этом причине пристрастие к закускам с красной икрой способно негативно воздействовать на состояние желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, суставов.

Предупредила медик и о смертельной опасности красной икры.

«Просроченная или некачественная икра может повредить почки, печень, нервную систему и даже вызвать ботулизм вплоть до смертельного исхода», - пояснила Александра Ноев.

Врач настоятельно рекомендует проверять перед покупкой состояние упаковки, а также срок годности, состав продукта. Употреблять продукт следует в количестве не более двух столовых ложек в день, отказавшись при этом от других соленых закусок. Лакомиться икрой, по мнению специалиста, нужно один-два раза в неделю, не чаще.
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