Врач предупредила о смертельной опасности красной икры

Употребление красной икры может стать причиной целого ряда негативных эффектов, включая развитие анафилактического шока и смерть человека, предостерегла врач нутрициолог Александра Ноев.Врач предупредила в интервью о возможных нарушениях самочувствия и здоровья из-за красной икры, которой многие россияне запасаются к новогоднему застолью. Ноев заявила, что этот продукт является сильным аллергеном.«Икра может вызвать серьезную аллергию, вплоть до анафилактического шока и отека Квинке»,- сказала специалист.Также, по словам врача, нужно учитывать высокую дозировку соли в продукте. По этом причине пристрастие к закускам с красной икрой способно негативно воздействовать на состояние желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, суставов.Предупредила медик и о смертельной опасности красной икры.«Просроченная или некачественная икра может повредить почки, печень, нервную систему и даже вызвать ботулизм вплоть до смертельного исхода», - пояснила Александра Ноев.Врач настоятельно рекомендует проверять перед покупкой состояние упаковки, а также срок годности, состав продукта. Употреблять продукт следует в количестве не более двух столовых ложек в день, отказавшись при этом от других соленых закусок. Лакомиться икрой, по мнению специалиста, нужно один-два раза в неделю, не чаще.