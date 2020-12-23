Медики рассказали, в каком возрасте употреблять алкоголь опаснее всего

Есть несколько пиков алкогольной опасности.Выводы специалистов свидетельствуют о том, что воздействие алкоголя особенно губительно на всех стадиях развития плода в чреве матери. Следующий пик опасности — подростковый возраст, когда употребление алкоголя влияет на уменьшение объема головного мозга. Большую опасность алкоголь представляет и для людей старше 65 лет.Негативные формы воздействия алкоголя на наше здоровье многочисленны и хорошо известны, однако в опубликованной на этой неделе статье речь идет о том, какие периоды в жизни человека могут быть наиболее чувствительными к присутствию алкоголя в организме. По крайней мере если говорить о воздействии на наши мозги.Эта статья, опубликованная в качестве редакционной в Британском медицинском журнале (BMJ), написана специалистами из Соединенного Королевства и Австралии. Это Луиза Мьютон (Louise Mewton), Бриана Лиз (Briana Lees) и Рахул Тони Рао (Rahul Tony Rao). Мьютон и Рау занимаются вопросами старения мозга, тогда как Лиз специализируется в области психического здоровья и воздействия на него различных субстанций. Вместе они подвели итог многочисленным исследованиям о том, как алкоголь влияет на мозг и тело человека в течение всей его жизни.Воздействие алкоголя, как и следовало ожидать, может быть особенно губительным на ранних стадиях развития, начиная со времени образования плода в чреве матери. Как известно, значительное употребление алкоголя во время беременности повышает вероятность того, что у детей после рождения могут в течение всей жизни появляться неврологические проблемы, а также другие врожденные дефекты. Это заболевание получило название «Фетальный алкогольный спектр нарушений» (fetal alcohol spectrum disorder). Авторы также указывают на то, что даже незначительное и умеренное употребление алкоголя во время беременности может иметь существенное негативное воздействие на мозг ребенка в его дальнейшей жизни.Следующий пик алкогольной опасности наступает в момент, когда мы находимся в подростковом возрасте — от его начала до его конца. Как подчеркивают авторы статьи, проведенные исследования показывают, что подростки в возрасте от 15 до 19 лет часто начинают формировать свои привычки, связанные с неумеренным употреблением алкоголя, а это в свою очередь связано с уменьшением объема головного мозга, связанности нервных клеток, а также с некоторым ослаблением когнитивной функции.Наконец, мы переходим к следующему пиковому этапу, который вызывает самое большое удивление. Речь идет о возрастной группе от 65 и выше. Неумеренное употребление алкоголя реже встречается у представителей более возрастных групп. Однако люди, которые в течение долгого периода употребляют значительное количество алкоголя, в больше степени подвержены риску возникновения деменции и умственного упадка по достижении ими золотого возраста.Как подчеркивают авторы статьи, нужно провести еще дополнительные исследования и показать, какое количество алкоголя вызывает негативное воздействие на работу мозга в разные периоды нашей жизни. Так, например, в некоторых исследованиях высказывается мнение, что незначительное употребление алкоголя может быть связано с улучшением умственного здоровья у пожилых людей. Однако такого рода исследования имеют ограничения, тогда как в других исследованиях говорится, что на самом деле не существует никакого «полезного для здоровья» уровня употребления алкоголя и можно говорить лишь о более низком уровне риска. Даже незначительное употребление алкоголя связано, например, с повышенным риском раковых заболеваний.Хотя мир без алкоголя представить себе довольно трудно (а принимая во внимание то, что происходило после попыток его запрета, можно сказать, что вещь еще и довольно спорная), мы, вероятно, получим выгоду от такой политики, которая способствует сокращению регулярного употребления алкоголя независимо от того, к какой возрастной группе мы принадлежим.