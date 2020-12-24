Новый препарат поможет бороться с сепсисом

Исследователи из Австралийского национального университета разработали новый многообещающий препарат для борьбы с сепсисом, который потенциально может ежегодно спасать миллионы жизней.

Профессор ANU Кристофер Пэриш и его команда работали над препаратом более 10 лет, причем он был разработан на основе соединений, изначально предназначенных для борьбы с раком.

«Сепсис возникает, когда болезнетворные микроорганизмы выходят из-под контроля, и иммунная система реагирует слишком сильно, нанося побочный эффект всему организму», - рассказывает профессор Пэриш. «Наш препарат не дает пациентам чувствовать себя больными из-за этого неконтролируемого побочного повреждения, которое может стать причиной отказа органов и смерти».

К текущему моменту препарат прошел первую фазу клинических испытаний на добровольцах без заболевания и проходит еще одну на пациентах с сепсисом.
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