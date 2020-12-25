Тип вырабатываемых антител зависит от тяжести течения COVID-19

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Согласно новому исследованию ученых из Медицинской школы Стэнфордского университета, антитела при легком течении COVID-19 преимущественно нацелены на другую часть вируса, чем при тяжело. При этом ослабевание наступает в течение нескольких месяцев после заражения.Исследование показало, что люди с тяжелой формой COVID-19 имеют низкие доли антител, нацеленных на шип-белок ACE2, используемый вирусом для проникновения в клетки человека, по сравнению с количеством антител, нацеленных на белки внутренней оболочки вируса. Результаты работы были представлены в журнале Science Immunology.Исследователи изучили 254 человека с бессимптомным, легким или тяжелым течением COVID-19. Среди людей с симптомами 25 лечились амбулаторно, 42 были госпитализированы, а 37 попали в отделение интенсивной терапии. 25 человек умерло от заболевания. Ученые проанализировали уровни трех типов антител: IgG, IgM и IgA и то на какую часть вируса они нацелены.Как и в других исследованиях, было обнаружено, что у людей с бессимптомным и легким течением заболевания в целом уровень антител ниже, чем у людей с тяжелым. Однако у первых антитела были больше нацелены на шип-белок, в то время как у других пациентов на внутренние части вируса.