Есть ли алкоголизм после коронавируса?

Новость о том, что в период вакцинации от коронавируса нужно отказаться от употребления спиртных напитков не на шутку взбудоражила россиян.Однако есть и более серьёзные проблемы, которые могут ждать людей, не сделавших прививку от COVID-19. Переболев коронавирусом, у человека повышается риск возникновения тромбов. Примечательно, что чем тяжелее проходила болезнь, тем выше риск получить тромбоз.В сочетании с употреблением алкоголя это может привести к молниеносному летальному исходу, поскольку спиртное увеличивает вероятность отрыва одного из тромбов. Об этом предупредил нарколог Игорь Лазарев. Он призвал людей, переболевших коронавирусом, внимательнее относится к своему здоровью и учитывать тот отпечаток, который мог наложить COVID-19.