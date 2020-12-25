Есть ли алкоголизм после коронавируса?

Новость о том, что в период вакцинации от коронавируса нужно отказаться от употребления спиртных напитков не на шутку взбудоражила россиян.

Однако есть и более серьёзные проблемы, которые могут ждать людей, не сделавших прививку от COVID-19. Переболев коронавирусом, у человека повышается риск возникновения тромбов. Примечательно, что чем тяжелее проходила болезнь, тем выше риск получить тромбоз.

В сочетании с употреблением алкоголя это может привести к молниеносному летальному исходу, поскольку спиртное увеличивает вероятность отрыва одного из тромбов. Об этом предупредил нарколог Игорь Лазарев. Он призвал людей, переболевших коронавирусом, внимательнее относится к своему здоровью и учитывать тот отпечаток, который мог наложить COVID-19.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни

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