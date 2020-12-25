Паросмия - медики рассказали об искажениях запахов
Это заболевание провоцирует искажение запахов и может привести к появлению нюхательных галлюцинаций. Другими словами, человек может быть уверен, что ощущает запах арбуза, однако в действительности будет нюхать совершенно другой предмет, который может быть даже несъедобным.
По его врачей, паросмия может сыграть с человеком злую шутку и тогда вся пища, которую он употребляет, будет для него невыносимо вонять. Врач объяснил, что это отклонение до конца не изучено.
Учёные до сих пор не могут объяснить, почему сигнал о запахе доходит от рецепторов в носу до головного мозга с искажениями и отметили, что паросмия иногда наблюдается при заболеваниях мозга или даже психосоматике.
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