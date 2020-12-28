Чем опасны сухофрукты для здоровья

Употребление сухофруктов может быть как полезным, так и вредным для здоровья. Последнее грозит тем, кто налегает на эти продукты слишком часто.Нарушения пищеварения. Избыток сухофруктов может вызывать желудочно-кишечные проблемы, такие как судороги, вздутие, боли в животе, запоры и диарею. Это происходит из-за чрезмерного потребления клетчатки.Лишний вес. Сухофрукты содержат много калорий, а слишком большое их количество приводит к увеличению веса. Соблюдайте осторожность и чаще выбирайте в качестве закусок полезные низкокалорийные овощи и фрукты.Болезни полости рта. Сухофрукты являются богатым источником фруктозы, а иногда также покрываются дополнительным сахаром. Но из-за своей консистенции они часто прилипают к зубам. Это может приводить к кариесу, потому что частицы продукта остаются на зубах даже после полоскания рта.Снижение сахара в крови. Сухофрукты имеют высокий гликемический индекс. Это вызывает мгновенный скачок уровня сахара в крови. Но также быстро снижает уровень энергии, вызывая падение показателей сахара.Обострение астмы. Двуокись серы, которая используется для консервирования сухофруктов, может вызвать аллергию и симптомы астмы, если употреблять эти продукты в большом количестве.