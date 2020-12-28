Может ли ребенок заразиться коронавирусом в утробе матери

Вопрос уязвимости беременных женщин и новорожденных к COVID-19 стал одним из самых волнительных во время пандемии, ученые постоянно обновляют данные по этой теме. Исследователи из Бостона представили новые обнадеживающие данные о рисках внутриутробной передачи инфекции.Группа специалистов из Массачусетской больницы общего профиля провела исследование с участием 127 женщин с беременностью на третьем триместре, получавших медицинскую помощь с апреля по июнь. У 64 будущих мам был подтвержден COVID-19 с помощью ПЦР-теста. Но при этом ни у одной вирус не обнаружен в крови, в том числе пуповинной. Ученые считают, что именно отсутствие патогена в материнской крови блокирует его передачу плоду. Кроме того, рецептор ACE2 и фермент TMPRSS2, которые вирус использует для проникновения в клетки, как правило, не располагаются в плаценте вместе.Поскольку передача антител от матери к будущему ребенку усиливается в третьем триместре, ученые также оценили, получает ли плод антитела к SARS-Cov-2 через плаценту. Этот путь передачи антител к коронавирусу оказался существенно менее выраженным в сравнении передачей антител к сезонному гриппу. Авторы подчеркнули необходимость исследования механизмов, которые снижают эффективность трансплацентарного переноса антител, в том числе для понимания, может ли вакцинация от COVID-19 защитить мать и ребенка от инфекции.Ранее ученые предполагали, что внутриутробное заражение COVID-19 возможно. Например, медики из Франции проанализировали 176 случаев неонатального инфицирования коронавирусом и пришли к выводу, что некоторые дети заразились в утробе матери.Анализируя возможность заражения, авторы обзора не выявили дополнительных рисков при грудном вскармливании — вирус не передается через молоко. Но в случаях, когда мать заразна, риск передачи в первые несколько дней после родов повышается в пять раз. Поэтому разделение заболевшей матери и ребенка после родов и кормление с помощью сцеживания может быть оправданным.В тех случаях, когда это невозможно, женщине необходимо очень тщательно соблюдать все меры осторожности: носить и регулярно менять маску, использовать антисептик с содержанием спирта.