Почему риск заражения коронавирусом в самолёте минимальный? | Медицина | MedikForum.ru
Секрет крылся в конструктивных особенностях современных самолётов, которые очень быстро циркулируют воздух. Оказывается, что воздух в салоне самолёта каждые три минуты обновляется свежим воздухом извне, а также проходит несколько уровней фильтрации.
Из-за этого риск заразиться коронавирусом есть только от самых близких попутчиков, которые непосредственно могут выдыхать на вас. Об этом эпидемиолог Михаил Лебедев рассказал РИА "Новости". По его словам, система фильтрации воздуха в самолёте предусмотрена таким образом, что воздух движется снизу вверх, а не циркулирует по всему салону.
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