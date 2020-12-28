Почему риск заражения коронавирусом в самолёте минимальный? | Медицина | MedikForum.ru

Статистика показывает, что в самолёте риск заражения коронавирусом гораздо меньше, чем в обычных помещениях, даже регулярно проветриваемых. Только сейчас учёные смогли найти этому объяснение.Секрет крылся в конструктивных особенностях современных самолётов, которые очень быстро циркулируют воздух. Оказывается, что воздух в салоне самолёта каждые три минуты обновляется свежим воздухом извне, а также проходит несколько уровней фильтрации.Из-за этого риск заразиться коронавирусом есть только от самых близких попутчиков, которые непосредственно могут выдыхать на вас. Об этом эпидемиолог Михаил Лебедев рассказал РИА "Новости". По его словам, система фильтрации воздуха в самолёте предусмотрена таким образом, что воздух движется снизу вверх, а не циркулирует по всему салону.