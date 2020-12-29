Шафран: плюсы самой дорогой в мире специи

Шафран – это самая дорогая пряность в мире. Высокая цена объясняется сложностью сборки, однако с древних времен его использовали в лечебных целях. Современные исследования подтверждают, что он полезен при различных заболеваниях.Особенностью шафрана является его насыщенность химическими соединениями, количество которых превышает 150. Конечно, не каждое из них влияет на здоровье. Но шафран имеет определенные плюсы.ДепрессияЗначительным плюсом шафрана является влияние на настроение. Обзор девяти исследований, представленный в 2019 году показал, что пряность может оказать существенное влияние на снижение тяжести заболевания.ВоспалениеШафран содержит сразу несколько антиоксидантов, которые известны своим противовоспалительным свойством, помогающим предотвратить повреждение клеток. Ученые отмечают, что шафран может помогать при проблемах с сердцем, ожирении, болезни Альцгеймера и диабете.Репродуктивное здоровьеОдним из древнейших применений шафрана было лечение репродуктивных проблем. Согласно исследованию 2012 года, ежедневное употребление 30 мг шафрана способно снизить побочные эффекты препаратов от депрессии, связанные с сексуальной жизнью женщин.