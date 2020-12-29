Шафран: плюсы самой дорогой в мире специи
Особенностью шафрана является его насыщенность химическими соединениями, количество которых превышает 150. Конечно, не каждое из них влияет на здоровье. Но шафран имеет определенные плюсы.
Депрессия
Значительным плюсом шафрана является влияние на настроение. Обзор девяти исследований, представленный в 2019 году показал, что пряность может оказать существенное влияние на снижение тяжести заболевания.
Воспаление
Шафран содержит сразу несколько антиоксидантов, которые известны своим противовоспалительным свойством, помогающим предотвратить повреждение клеток. Ученые отмечают, что шафран может помогать при проблемах с сердцем, ожирении, болезни Альцгеймера и диабете.
Репродуктивное здоровье
Одним из древнейших применений шафрана было лечение репродуктивных проблем. Согласно исследованию 2012 года, ежедневное употребление 30 мг шафрана способно снизить побочные эффекты препаратов от депрессии, связанные с сексуальной жизнью женщин.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий