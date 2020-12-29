Одиночество прочно связано с плохим самочувствием

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Социологи из Уэльса провели опрос, занявший почти два года. Он показал, что одинокие люди чаще сталкиваются с проблемами со здоровьем.Не только фактическое одиночество, но и его ощущение, которое испытывает человек, негативно влияют на самочувствие. Это касается и физических, и психических проблем, так как одинокие люди чаще сообщают о меньшем удовлетворении жизнью. Таковы результаты опроса, который проводился в 2019/20 годах. Одним из самых любопытных его выводов является то, что молодые люди чаще ощущали себя одинокими, по сравнению с пожилыми.Также вероятность ощущения одиночества вырастала у жертв психических болезней и у людей с неважным здоровьем. Любопытно, что несмотря на пандемию COVID-19, с мая по сентябрь 2020 года значительно меньше людей жаловалось на одиночество, чем в предыдущие годы. При этом пока данных о зимних месяцах не появилось. Ученые указывают на сильнейшую социально-экономическую связь одиночества и материальных лишений.Комментируя полученные результаты, эксперты заявили, что одиночество может коснуться любого человека в любом возрасте и на любом этапе жизни. Отрадно, что меньше людей теперь чувствуют себя одинокими, но те, кто испытывал это ощущение в прошлом году, в 2020 ощутили одиночество еще более остро. В том же самом Уэльсе реализуется целая стратегия по борьбе с социальной изоляцией, в рамках которой одинокие люди должны получать эмоциональную поддержку