Коронавирус может передаваться через сперму
Учёные установили, что бактерии коронавируса могут проникать в яички и связывается с рецепторами. Это сильно влияет на мужскую фертильность и снижает количество вырабатываемых сперматозоидов.
Для мужчин есть и хорошая новость - разрушительного влияния на репродуктивное здоровье COVID-19 не имеет, однако есть высокая вероятность передать заболевание своему партнёру в процессе полового акта.
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