Коронавирус может передаваться через сперму

Некоторое время назад учёные были уверены, что заниматься сексом в период пандемии опасно, если мужчина и женщина соблюдают масочный режим. Однако последние исследования британских исследований показывают, что заражение COVID-19 может произойти через сперму.

Учёные установили, что бактерии коронавируса могут проникать в яички и связывается с рецепторами. Это сильно влияет на мужскую фертильность и снижает количество вырабатываемых сперматозоидов.

Для мужчин есть и хорошая новость - разрушительного влияния на репродуктивное здоровье COVID-19 не имеет, однако есть высокая вероятность передать заболевание своему партнёру в процессе полового акта.
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https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Инфекционные болезни

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