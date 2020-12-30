Коронавирус может передаваться через сперму

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Некоторое время назад учёные были уверены, что заниматься сексом в период пандемии опасно, если мужчина и женщина соблюдают масочный режим. Однако последние исследования британских исследований показывают, что заражение COVID-19 может произойти через сперму.Учёные установили, что бактерии коронавируса могут проникать в яички и связывается с рецепторами. Это сильно влияет на мужскую фертильность и снижает количество вырабатываемых сперматозоидов.Для мужчин есть и хорошая новость - разрушительного влияния на репродуктивное здоровье COVID-19 не имеет, однако есть высокая вероятность передать заболевание своему партнёру в процессе полового акта.