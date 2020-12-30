Ожирение связали с низким уровнем антител против коронавиурса

Тяжелое ожирение является серьезным фактором риска развития осложнений при COVID-19, поэтому врачи во всем мире уделяют таким пациентам повышенное внимание во время пандемии. Американские ученые выяснили, что лишний вес может также повысить риск заражения коронавирусом.Ожирение и риски для дыхательной системыИзвестно, что пациенты с высоким индексом массы тела часто имеют респираторную дисфункцию, которая характеризуется изменениями дыхательных механизмов, повышенным сопротивлением дыхательных путей, нарушением газообмена и низким объемом легких и мышечной силой. Ожирение также связано с повышенным риском развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек и других заболеваний, которые приводят к повышенной уязвимости к пневмонии.Выводы ученых подтверждают и врачи: зав. отделением анестезиологии-реанимации НМХЦ им. Пирогова Борис Теплых рассказывал о том, что пациенты с ожирением требуют более длительных сроков лечения на реанимационной койке в ковидных госпиталях.Новое исследованиеВ новом исследовании ученые из Университета Майами оценили влияние ожирения на выработку антител IgG против SARS-CoV-2. Авторы исследования измерили уровень антител у пациентов с COVID-19 и людей из контрольной группы, в которую входили неинфицированные участники.Авторы исследования выяснили, что у инфицированных уровень антител против коронавируса был отрицательно связан с индексом массы тела (ИМТ). То есть, у людей с ожирением их уровень был ниже, чем у тех, чей вес был нормальным.В то же время, чем меньше антител против коронавируса было у больных COVID-19, тем выше у них в крови был уровень воспалительных маркеров, в частности - маркеров воспаления в легких. Таким образом, у пациентов с ожирением повышен риск тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - острого респираторного дистресс-синдрома.По мнению исследователей, эти выводы должны быть использованы для разработки эффективного лечения таких пациентов. Кроме того, пациенты с избыточной массой тела должны иметь приоритетное право на вакцинацию, считают ученые.