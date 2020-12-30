Эксперты дали советы по наращиванию мышечной массы

Хотите набрать вес и стать более мускулистыми? Тогда вы должны обратить внимание на следующие шесть советов.Ешьте достаточно калорийЕсли вы хотите набрать несколько фунтов мышечной массы, вам нужно потреблять по крайней мере один грамм белка на каждый фунт вашего веса. Вам также следует потреблять углеводы (картофель, рис и овсянку) и следить за тем, чтобы ваши закуски были высококалорийными и содержали полезные жиры, такие как орехи, семечки, авокадо.Тренируйтесь с умомДело не в том, чтобы проводить часы в тренажерном зале, а в том, чтобы делать более эффективные упражнения и прорабатывать мышцы, которые вы хотите развить. Вы можете набрать объем, подняв больше веса, но важно, чтобы ваш распорядок был сосредоточен на различных углах ваших мышц и чтобы вы не перегружали их.Будьте последовательныВы не наберете мышцы, если будете заниматься только один день в неделю. Согласно исследованию, опубликованному в Sports Medicine, вам нужно тренировать каждую мышцу два раза в неделю, чтобы увидеть результаты. Это не означает, что вам нужно тренироваться всего два дня, но вам нужно разделить неделю, чтобы вы могли дважды проработать каждую группу мышц в течение упражнения.Не забывайте про перерывыСон по восемь часов в сутки поможет вашему организму вырабатывать гормоны роста. Также важно, чтобы у вас было достаточно дней отдыха, а не тренировки одной и той же мышцы два дня подряд, чтобы волокна могли восстановиться и расти.Ведите журналВажно следить за своим прогрессом и знать, когда лучше набрать вес или интенсивность. Это также поможет вам выяснить, какие упражнения лучше всего подходят для вас, и насколько быстро или медленно вы набираете вес, чтобы вы могли скорректировать свой распорядок дня.Отслеживайте прогрессВажен не всегда вес, а размер. Чтобы узнать, сколько вы набираете, вам нужно знать вес, с которым вы начали, и килограммы, которые вы набираете каждую неделю. Также важно знать, являются ли эти килограммы мускулами или жиром, чтобы знать, нужно ли изменить свой рацион и распорядок дня.