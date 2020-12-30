Эксперты дали советы по наращиванию мышечной массы
Ешьте достаточно калорий
Если вы хотите набрать несколько фунтов мышечной массы, вам нужно потреблять по крайней мере один грамм белка на каждый фунт вашего веса. Вам также следует потреблять углеводы (картофель, рис и овсянку) и следить за тем, чтобы ваши закуски были высококалорийными и содержали полезные жиры, такие как орехи, семечки, авокадо.
Тренируйтесь с умом
Дело не в том, чтобы проводить часы в тренажерном зале, а в том, чтобы делать более эффективные упражнения и прорабатывать мышцы, которые вы хотите развить. Вы можете набрать объем, подняв больше веса, но важно, чтобы ваш распорядок был сосредоточен на различных углах ваших мышц и чтобы вы не перегружали их.
Будьте последовательны
Вы не наберете мышцы, если будете заниматься только один день в неделю. Согласно исследованию, опубликованному в Sports Medicine, вам нужно тренировать каждую мышцу два раза в неделю, чтобы увидеть результаты. Это не означает, что вам нужно тренироваться всего два дня, но вам нужно разделить неделю, чтобы вы могли дважды проработать каждую группу мышц в течение упражнения.
Не забывайте про перерывы
Сон по восемь часов в сутки поможет вашему организму вырабатывать гормоны роста. Также важно, чтобы у вас было достаточно дней отдыха, а не тренировки одной и той же мышцы два дня подряд, чтобы волокна могли восстановиться и расти.
Ведите журнал
Важно следить за своим прогрессом и знать, когда лучше набрать вес или интенсивность. Это также поможет вам выяснить, какие упражнения лучше всего подходят для вас, и насколько быстро или медленно вы набираете вес, чтобы вы могли скорректировать свой распорядок дня.
Отслеживайте прогресс
Важен не всегда вес, а размер. Чтобы узнать, сколько вы набираете, вам нужно знать вес, с которым вы начали, и килограммы, которые вы набираете каждую неделю. Также важно знать, являются ли эти килограммы мускулами или жиром, чтобы знать, нужно ли изменить свой рацион и распорядок дня.
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