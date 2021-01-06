Некоторые растительные масла положительно влияют на уровень сахара в крови
Одним из способов держать под контролем уровень сахара является соблюдение здоровых принципов питания. Эксперты из NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) рассказали изданию Express, что для этого следует в первую очередь минимизировать потребление соли, сахара, вредных жиров.
«От жиров нельзя отказываться полностью, ведь они снабжают клетки энергией. Однако определенные виды жиров лучше влияют на организм, чем другие», - отметили специалисты.
Говоря о тех растительных маслах, которые положительно влияют на уровень сахара в крови, представители NHS выделили оливковое масло первого отжима (Extra virgin). По их мнению, это один из предпочтительных видов жиров в питании людей, больных сахарным диабетом. Медики сослались на исследование, участники которого потребляли оливковое и кукурузное масло в количестве 10 граммов ежесуточно.
«Уровень сахара в крови был ниже после употребления пищи с оливковым маслом первого отжима. Также наблюдалось снижение уровня холестерина», - приводятся данные в Express.
Помимо того, положительное влияние на уровень сахара оказывают другие растительные масла. Эксперты перечислили рапсовое, кунжутное масла. Также в этом плане полезно масло из рисовых отрубей.
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