Бактерии могут спасти от диабета
Ученые использовали новый, управляемый данными, системно-биологический подход, называемый сетевым анализом транскингдома, для изучения взаимодействия хозяина и микроба в условиях западной диеты. Это позволило им исследовать, играли ли отдельные представители микробиоты роль в метаболических изменениях, которые диета вызывает у хозяина.
Ученые определили четыре таксономических единицы, которые, по-видимому, влияют на метаболизм глюкозы. Речь идет о бактериях Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus gasseri, Romboutsia ilealis и Ruminococcus gnavus.
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