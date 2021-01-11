Медики рассказали о пользе хурмы для здоровья

По легенде эта «пища богов» дарует здоровье и красоту.Родиной хурмы называют Древний Китай, где ее почитали при императорском дворе, описывая в летописи чудодейственные свойства. Даже в науке ботанике у нее божественное название — в переводе с латыни Di?spyros — «пища богов». Взяв в руки экзотический плод, можно сходу определить его оригинальные корни, пра-пра-пра-прародителей. Если хурма по форме напоминает желудь и чем мягче становится, тем слаще, — перед вами китайская порода (хачиа). А если она похожа на помидор, но при этом хрустящая — японская (фую). Для жителей страны Восходящего солнца это растение особенное, его считают «символом мира». Сакральные кусты одни из немногих пережили атомную бомбардировку Нагасаки. К слову, именно в Японии вывели редкий сорт суперсладкой хурмы «Тэнкафубу», который впервые поступил в продажу в прошлом году по цене около 2000 долларов за штуку.Сезон ягоды (а хурма — это ягода!) приходится на период с сентября по декабрь, достигая пика урожая в ноябре. Выбирайте пухлый, блестящий плод с гладкой кожей. Без трещин, пятен и бочков; листья не должны быть ярко-зелеными. Мягкую хурму стоит съесть в тот же день, а жесткой дать созреть. Вместо холодильника положите ее в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом. А теперь главное — что же происходит с телом, когда вы наслаждаетесь спелой хурмой?Иммунитет становится крепчеС приходом осени слово «иммунитет» встречается в каждой третьей публикации. А на работе в свободное время чаще сплетен и последних новостей обсуждают лекарства от простуды и профилактику для тех, кто «чувствует себя неважно». Подключаемся к горячему разговору и настоятельно рекомендуем хурму в качестве антивирусного агента. Видимо, не случайно этот продукт — сезонный. Самое простое объяснение — наличие в родословной витамина С, надежного защитника от гриппа и респираторных заболеваний. А ее комбинацию — витамин С, бета-каротин и калий — ученые Калифорнийского университета в прошлом году признали «золотым» составом для выработки новых иммунных клеток.Замедляются процессы старенияФрукт богат катехинами — антиоксидантами, которые не позволяют клеткам разрушаться под действием свободных радикалов. Обычно их высокое содержание приписывают зеленому и белому чаю. Упускают из виду важную деталь — катехин работает при условии, что листья не подвергались ферментации. Куда показательнее хурма. Именно катехины придают ей терпкость и вяжущий вкус, но, благодаря этому, отлично защищают десна. Самое большое количество антиэйдж-элементов содержится в шкурке, поэтому те, кто недальновидно ее срезает, лишаются омолаживающего эффекта.Улучшается пищеварениеИзвестное условие хорошего движения кишечника — наличие в рационе достаточного количества пищевых волокон. И хурма в этом отношении один из рекордсменов. На 100 грамм приходится около 3,6 гр. пищевых волокон, или около 10% от суточной нормы. Способствует здоровому метаболизму и местная фолиевая кислота в дуэте с витамином В6.А вот тот факт, что хурме часто приписывают диетические свойства, все-таки лукавство. Да, ягода среднего размера содержит всего 30 грамм углеводов, но при этом довольно калорийная (80 калорий), из-за повышенной фруктозы ее не рекомендуют диабетикам. Чтобы наслаждаться хурмой в свое удовольствие, есть ее нужно не в качестве десерта, а как самостоятельный перекус — тогда она не помешает, а, наоборот, «поддержит» ваше стремление похудеть. И только 1-2 штуки в сутки!Зрение становится лучшеВитамины В и С — это, конечно, ценно, и работают они весьма эффективно. Только по суммарному объему больше всего в хурме все-таки другого витамина — А (каротина), и его содержание в ней действительно существенное, на что указывает яркая шкурка. В юрисдикции этого элемента находятся наши глаза, а точнее, способность к ночному видению, цветовое восприятие и профилактика конъюнктивита.Спасает от отековЕще одна приставка к хурме — природный диуретик. За этим словосочетанием скрывается суперспосподобность — избавление от отеков. Спелая мякоть помогает разогнать застоявшуюся в теле жидкость (людям с больными почками стоит быть осторожнее). А чтобы вместе с ней вы не вывели из организма еще и значительную часть полезных минералов — включает калий. Кстати, последний отвечает и за мгновенную дозу энергии. Так что после парочки долек хурмы в разгар рабочего дня у вас будто откроется второе дыхание, а ощущение паники и стресса отступит. Самое время сказать и про другой неожиданный бонус: на Востоке хурма широко используется врачами при лечении икоты.В гастрономической культуре хурма гораздо более универсальна, чем принято считать. Ее можно добавлять в салат (с зеленью, авокадо и грушей); делать парфе (на основе ванильного йогурта, малины и гранолы); сбрызнуть лимонным соком, присыпать чили и подавать с мягким сыром; а еще — заворачивать утром в блинчики.