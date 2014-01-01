Что произойдет с твоим организмом, если ты перестанешь есть сахар

Отказ от сладкого может помочь тебе сбросить килограммы, укрепить иммунитет и даже стать счастливее. И вот несколько научных доказательств этого.Начнем с факта: не все сладкое вредно для здоровья. Так что не спеши полностью вычеркивать сахар из жизни. Давай сначала разберемся, какие виды сахара существуют:натуральные можно найти во фрукта х, меде, неподслащенном молоке и других сладких дара х природы. Они содержат витамины и минералы.рафинированные или свободные, как, например, в энергетиках и газированных напитках. Их производят из сахарного тростника и са харной свек лы, в них много калорий, и они не имеют реальной питательной ценности. Увы…Если натуральные сахара в умеренных количествах ты еще можешь себе позволить без вреда для организма (конечно, если нет каких-либо особенных проблем со здоровьем), то рафинированные точно следует исключить. ВОЗ рекомендует снизить потребление свободных сахаров, оставив на их долю менее 10% от общего количества потребляемых калорий — как взрослым, так и детям. А Американская кардиологическая ассоциация в своих рекомендациях на сайте heart.org указывает не более шести чайных ложек (25 граммов) в день для женщин и девяти чайных ложек (36 граммов) в день для мужчин. Да, легче сказать, что надо урезать потребление сахара, чем это сделать. А все потому, что сахар вызывает зависимость — без шуток! Кроме того, многие специалисты считают, что большие дозы сладкого могут поднимать у людей уровень дофамина, как это делают наркотики. Но как только ты настроишься морально (и физически) на отказ от сахара, то поймешь многие преимущества этого поступка для здоровья, уже не раз проверенные.Вот 7 преимуществ, которые ты, скорее всего, ощутишь, попрощавшись со сладким:Ты можешь прожить дольшеЭто утверждаем не мы, а наука. Многие эпидемиологические исследования показали, что чем больше сахара в рационе, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Все основные факторы риска сердечных заболеваний — повышенное артериальное давление, диабет 2-го типа и ожирение — вызываются в том числе чрезмерным потреблением сахара. Согласно исследованию, опубликованному в 2014 году в журнале JAMA Internal Medicine, высокий процент калорий из добавленного сахара значительно увеличивает риск смерти от ССЗ. Если проще, то у людей, потребляющих больше сахара, выше вероятность умереть от сердечных заболеваний, чем у их сверстников, которые едят его меньше. А значит, ограничивать себя в сладком вполне разумно.Ты будешь счастливееЭто факт! Данные, опубликованные в «Американском журнале клинического питания», говорят: женщины, потребляющие еду с высоким гликемическим индексом, более склонны к депрессии, чем те, кто съедает меньше таких продуктов. Это только кажется, что после кусочка торта жизнь налаживается. На самом деле в долгосрочной перспективе употребление сладкого ослабляет выработку дофамина и делает тебя чувствительной к раздражителям.Состояние кожи улучшитсяЧем меньше сахара на столе, тем меньше прыщей, складок, мимических морщин и пигментации на лице. Считается, что сахар запускает в организме воспалительную реакцию — гликирование и ускоряет процесс старения. «Сахар разрушает коллаген и эластин — два основных структурных элемента кожи, – говорит Алена Поддубная, нутрициолог и сооснователь онлайн-школы здорового тела AVQ Fitness. — Физически мы можем видеть это по состоянию кожи. А ощущать через усталость и упадок иммунитета». Чрезмерная любовь к сахару также чревата появлением темных пятен, дряблости подбородка и шеи.Ты быстрее сбросишь весТы наверняка замечала, что ни одна программа похудения не обходится без сокращения сладкого и мучного. Ведь, как правило, лишние килограммы м это результат злоупотребления углеводами. «Сахар стимулирует выработку гормонов голода, — продолжает Алена. — И чаще набор веса происходит не из-за калорий сладкого продукта, а от активного аппетита и объема порций остальных приемов пищи». Так что каждодневные печеньки и сладкий чай быстрее скажутся на твоей талии, чем кусочек пиццы с сыром.Станет крепче иммунитетСахар — главный провокатор развития воспалительных процессов. В исследовании 2017 года, проведенном калифорнийским Университетом Лома-Линда, участников кормили разными видами сахара. Было обнаружено, что в течение часа-двух после сладкого перекуса эффективность лейкоцитов (те самые клетки, которые борются с инфекциями) уменьшается до 50% и их способности не восстанавливаются еще пять (!) часов.Ты будешь лучше спатьУспокоительное действие сладкого — это миф. Наоборот, сахар запускает выработку гормона стресса кортизола. Авторы статьи из Journal of Clinical Sleep Medicine установили, что организм ассоциирует энергию, полученную из сахара, с пробуждением. А значит, десерт, съеденный поздним вечером, скорее приведет к более поверхностному сну, который хуже восполняет силы. Кроме того, некоторые сладкие продукты содержат кофеин, также влияющий на сон не самым лучшим образом.У тебя прибавится силАвторы исследования, опубликованного в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews, считают, что эйфория от быстрых углеводов — это просто миф, а сладости на самом деле не повышают настроение и не уменьшают усталость. Действительно, сахар может притуплять активность, делая человека более уставшим и менее внимательным вскоре после его употребления. Согласно отчету Harvard Health Publishing, рафинированные сахара способны дать быстрый заряд энергии, но это чувство быстро исчезает, зато появляется желание съесть что-нибудь еще. Вместо этого для создания хорошего запаса энергии выбери цельные злаки и полезные ненасыщенные жиры.