Вдыхание пыльцы связано с обострением боли внизу живота

Пыльца растений может вызывать не только поллинозы. Новое исследование показало, что ее высокая концентрация в воздухе связана с более частыми обострениями хронической тазовой боли.Что такое синдром хронической тазовой болиСиндром хронической тазовой боли (СХТБ) – одно из самых «загадочных» явлений в урологии. Обычно его связывают с несколькими урологическими патологиями. У мужчин причиной такого явления часто считается хронический простатит, однако нет точных доказательств, что именно воспаление простаты вызывает болевые ощущения в каждом случае. У женщин обычная причина СХТБ – интерстициальный цистит.Хронической боль называют, если она длится не менее шести месяцев. Зачастую она сопровождается нарушениями сексуальной жизни, отклонениями со стороны когнитивного здоровья, эмоциональными проблемами.Причины появления и обострения СХТБ плохо известны: далеко не всегда это состояние можно объяснить болезнями мочевого пузыря и простаты. Среди возможных причин предполагают гормональные, психологические, неврологические проблемы, болезни кишечника, нарушения работы мышц тазового дна.Что обнаружили ученыеЭпидемиологи из Вашингтонского университета указывают, что описаны случаи, при которых препараты для лечения бронхиальной астмы и аллергии помогали облегчить хроническую тазовую боль. В связи с этим они решили проверить, есть ли связь между хронической тазовой болью и распространенным аллергеном – пыльцой растений.Ученые сопоставили частоту обострений тазовой боли у 290 пациентов с СХТБ и уровень пыльцы в воздухе вокруг них. Оказалось, что если этот уровень превышал средний, в течение следующих двух дней вероятность обострения хронической тазовой боли у участников исследования увеличивалась на 22%.«Наше исследование дает доказательства того, что пыльца в воздухе может быть триггером обострений боли для людей, которые живут с СХТБ», - сказал Сиобан Сатклиф (Siobhan Sutcliffe), соавтор исследования.Почему аллергия может быть связана с СХТБУченые предполагают, что за обострение СХТБ под действием пыльцы может быть ответственным гистамин – медиатор аллергии, который вызывает воспаление. Ранее исследования на животных показывали, что длительное воздействие гистамина может сделать мочевой пузырь более чувствительным к раздражениям и боли. Гистамин выводится из организма с мочой, его повышенный уровень в моче сохраняется дольше, чем в крови.Ученые предполагают, что новое открытие поможет многим пациентам облегчить СХТБ: например, они могут принимать антигистаминные средства в период цветения определенных растений. Вместе с тем, указывается, что для уточнения данных требуются более обстоятельные исследования.