Назван самый редкий симптом COVID-19

Лихорадка, кашель и потеря обоняния — симптомы COVID-19, о которых знают все, но у коронавируса есть и другие, более редкие проявления. О самом редком симптоме коронавирусной инфекции рассказал Сергей Чуб, офтальмохирург клиники микрохирургии глазаВрач отметил, что глаза, как и слизистые оболочки рта и носа — это существенные входные ворота для вирусов и патогенных бактерий, поэтому в некоторых случаях коронавирусная инфекция может проявляться и в виде конъюнктивита. О вероятности заражения COVID-19 через глаза в свое время предупреждали китайские ученые, которые имели дело с такими случаями."Заражение через глаза происходит, как правило, контактным способом — например, человек потрогал зараженную поверхность, а затем коснулся слизистой глаз. Если на руках было достаточное для инфицирования количество вирусных частиц, то заражение вполне возможно", — заявил офтальмохирург.Специалист добавил, что COVID-19 начинается с вирусного конъюнктивита в пяти-семи процентах случаев. Проникнув в организм через слизистую глаз, патоген распространяется по нисходящим путям, провоцируя повышенную температуру и увеличение лимфатических узлов, а также кашель, пневмонию и другие осложнения.