Свежие эмбрионы приживаются лучше замороженных

Новое ретроспективное исследование, проведенное учеными из Клиники Brigham And Women's, показало, что использование свежих донорских яйцеклеток повышает частоту наступления беременности, по сравнению с подсадкой замороженных эмбрионов.Чтобы определить, дают ли свежие эмбрионы, полученные из недавно извлеченных донорских яйцеклеток, какие-либо преимущества по сравнению с замороженными, команда использовала данные из 370 клиник по экстракорпоральному оплодотворению в США. Текущее исследование включает более 33 тыс. получателей.Команда обнаружила, что свежие эмбрионы, полученные недавно, были связаны со значительно более высокими показателями живорождений и клинической беременности, в то время как частота выкидышей была одинаковой в обеих группах.Для свежих эмбрионов коэффициент живорождения составил 56,6% по сравнению с 44% для замороженных эмбрионов. Частота клинической беременности составила 66,7% и 54,2% соответственно. Уровень живорождений оставался выше после переноса свежих эмбрионов, даже по сравнению с переносом замороженных, которые прошли доимплантационное генетическое тестирование.Авторы отмечают, что это ретроспективное исследование, поэтому говорить о причинно-следственной связи невозможно.