Высокий инсулин в детстве чреват психическими проблемами в будущем

Исследователи Кембриджского университета показали, что постоянно высокий уровень инсулина с середины детства был связан с более высокой вероятностью развития психоза во взрослом возрасте. Вывод был основан на выборке из более чем 10 тыс. человек.Кроме того, ученые обнаружили, что увеличение ИМТ в начале полового созревания было связано с более высокой вероятностью развития депрессии во взрослом возрасте, особенно у девочек. Результаты были стабильными после поправки на ряд других возможных факторов. Они были представлены в журнале JAMA Psychiatry.Ученые предполагают, что ранние признаки развития проблем с физическим здоровьем могут присутствовать задолго до развития симптомов психоза или депрессии, и показывают, что связь между физическим и психическим заболеванием является более сложной, чем считалось ранее.