Высокий инсулин в детстве чреват психическими проблемами в будущем
Кроме того, ученые обнаружили, что увеличение ИМТ в начале полового созревания было связано с более высокой вероятностью развития депрессии во взрослом возрасте, особенно у девочек. Результаты были стабильными после поправки на ряд других возможных факторов. Они были представлены в журнале JAMA Psychiatry.
Ученые предполагают, что ранние признаки развития проблем с физическим здоровьем могут присутствовать задолго до развития симптомов психоза или депрессии, и показывают, что связь между физическим и психическим заболеванием является более сложной, чем считалось ранее.
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