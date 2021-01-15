Ученые подтвердили важность завтрака

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Новое научное исследование подтвердило исключительную пользу завтрака для организма. Утренний прием пищи действительно является самым важным за день.В научной статье, опубликованной в издании Nutrition в декабре 2020 года, приводятся результаты исследования, которое осуществлялось с участием 65 тысяч женщин в течение трех лет. В рамках исследования отслеживалась частота приема пищи в целом и завтрака в частности.Ученые выяснили, что участницы исследования набрали 11 фунтов лишнего веса в период с 2008 по 2011 год. При этом, скорость набора лишних фунтов была ниже (на 7 процентов) среди женщин, которые не пропускали завтрак. Регулярный завтрак, соответственно, был признан важным фактором, способствующим сохранению нормальной массы тела."Другие научные данные тоже указывают на пользу завтрака. Прием пищи в течение часа после пробуждения — оптимальная практика для поддержания энергетического баланса в утренние часы. Само-собой, что для здорового завтрака необходимо выбирать здоровые продукты питания — овсяные хлопья, яйца, фрукты и ягоды, авокадо, семена чиа, и так далее. От правильного выбора продуктов для завтрака зависит эффект, который произведет на ваш организм утренний прием пищи", — отмечают авторы нового исследования.