Нарушение углеводного обмена

Расстройство функций поджелудочной железы, печени, хромафинной системы — нам хотелось бы здесь сказать, также и мышечной — могут вызывать нарушения углеводного обмена, весьма различные по механизму формы панкреатического, печеночного, хромафииного или миогенпого «сахарного диабета».Заболевания определенных участков центральной нервной системы, анатомо-физиологически связанных с этими органами, могут быть причиной нарушения их функций. Более того, иррадиирующие по нервной системе достаточной силы возбуждения и других отделов нервной системы могут, как эмоции (шоки, например), также вызвать эти нарушения и связанные с ними явления сахарного мочеизнурения. Самое же понятие как диабета, так и углеводного обмена — только схема, в которую в каждом отдельном случае клиницист должен вложить определенное физиологическое и физиологохимическое содержание.Допустим, однако, что центр сахарного обмена, обладающий специфической химической чувствительностью к колебаниям концентрации сахара в крови, действительно существует. Какие логические выводы должно повлечь за собой это допущение? Не вдаваясь в детали, остановимся на наиболее существенных.Согласно рассматриваемой теории, допускающей существование у сахарного центра специфической химической чувствительности к колебаниям концентрации сахара в крови, механизм действия этого центра следовало бы представить себе в следующем виде. Ощутив убыль глюкозы из крови, главный сахарный центр через посредство подчиненного ему симпатического центра в продолговатом мозгу должен послать немедленное предписание мозговому веществу надпочечников (почему-то забывая об остальных хромафинных параганглиях, также вырабатывающих адреналин) выделить побольше адреналина.Пропустив его через малый и большой круг кровообращения, но не вызвав при этом характерного для действия адреналина повышения кровяного давлений, этот гипотетический центр должен подействовать в печени на окончания симпатических нервов в печеночных клетках и при их посредстве заставить печеночные клетки превратить часть (какую? «Все или ничего?») своих запасов гликогена в сахар и выделить этот сахар в кровь. Если читатель вспомнит быстроту, с которой разрушается адреналин, попадающий в кровь, а также то обстоятельство, что введенный в кровь адреналин действует на всю симпатическую систему, включая и вазомоторы, — эфемерность подобного рода «эндокринно-нервной» регуляции станет для него совершенно очевидной.