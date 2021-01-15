Проблемы с психикой ухудшают физическое здоровье

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Согласно новому исследованию, плохое психическое здоровье в начале жизни приводит к ухудшению физического здоровья в более позднем возрасте. Оклендский, Мичиганский университеты и Университет Дьюка в США изучили 50 лет рождений в Новой Зеландии, наблюдая за участниками в течение 30 лет.Было обнаружено, что люди, госпитализированные в связи с проблемами психического здоровья, имели повышенный риск смерти в течение 30-летнего периода, независимо от того, были ли они также в больнице по состоянию физического здоровья. Результаты были одинаковыми для мужчин и женщин в любом возрасте.Кроме того, госпитализация по психическому здоровью увеличивала риск последующей госпитализации по состоянию физического здоровья, независимо от предыдущих посещений больницы по поводу физических проблем.Результаты снова были одинаковыми для мужчин и женщин в любом возрасте, ассоциации были одинаковыми для всех типов психических расстройств, а риски были увеличены для всех хронических состояний физического здоровья.