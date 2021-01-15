Проблемы с психикой ухудшают физическое здоровье

Согласно новому исследованию, плохое психическое здоровье в начале жизни приводит к ухудшению физического здоровья в более позднем возрасте. Оклендский, Мичиганский университеты и Университет Дьюка в США изучили 50 лет рождений в Новой Зеландии, наблюдая за участниками в течение 30 лет.

Было обнаружено, что люди, госпитализированные в связи с проблемами психического здоровья, имели повышенный риск смерти в течение 30-летнего периода, независимо от того, были ли они также в больнице по состоянию физического здоровья. Результаты были одинаковыми для мужчин и женщин в любом возрасте.

Кроме того, госпитализация по психическому здоровью увеличивала риск последующей госпитализации по состоянию физического здоровья, независимо от предыдущих посещений больницы по поводу физических проблем.

Результаты снова были одинаковыми для мужчин и женщин в любом возрасте, ассоциации были одинаковыми для всех типов психических расстройств, а риски были увеличены для всех хронических состояний физического здоровья.
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