Открытие: ядовитые змеи скрывают в себе лекарство от коронавируса

Российские ученые под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина смогли предотвратить заражение человеческих клеток коронавирусом, используя ферменты из семейства фосфолипаз, которые входят в состав яда гадюк и других змей.Оказалось, в оболочке коронавируса есть жировые молекулы, которые по своей структуре похожи на те части клеточной мембраны, которые атакуют молекулы фосфолипаз А2 (PLA2). Были извлечены молекулы PLA2 из яда нескольких видов гадюк для обработки ими клеточных культур. Так, все формы змеиного яда подавляли размножение вируса в культуре клеток. Но особую эффективность показали отдельные разновидности фосфолипаз, в частности те, что содержались в яде гадюк Никольского (Vipera nikolskii).Ферменты из их яда подавляли распространение вируса, уничтожали вирусные частицы в питательной среде и мешали им соединяться с рецепторами на поверхности клеток. Что важно, эффективная доза фосфолипазы не растворяла оболочки клеток и не провоцировала в клетках опасных изменений.