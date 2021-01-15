Открытие: ядовитые змеи скрывают в себе лекарство от коронавируса
Оказалось, в оболочке коронавируса есть жировые молекулы, которые по своей структуре похожи на те части клеточной мембраны, которые атакуют молекулы фосфолипаз А2 (PLA2). Были извлечены молекулы PLA2 из яда нескольких видов гадюк для обработки ими клеточных культур. Так, все формы змеиного яда подавляли размножение вируса в культуре клеток. Но особую эффективность показали отдельные разновидности фосфолипаз, в частности те, что содержались в яде гадюк Никольского (Vipera nikolskii).
Ферменты из их яда подавляли распространение вируса, уничтожали вирусные частицы в питательной среде и мешали им соединяться с рецепторами на поверхности клеток. Что важно, эффективная доза фосфолипазы не растворяла оболочки клеток и не провоцировала в клетках опасных изменений.
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