Метформин помогает спасать жизни при COVID-19

Лекарство, предназначенное для диабетиков – метформин, может помочь в снижении смертности от COVID-19. Ученые из Алабамского университета в Бирмингеме установили, что назначение препарата до постановки диагноза трехкратно снижает смертность среди пациентов с диабетом.В исследование включили более 25 тыс. пациентов, протестированных на COVID-19 в период с 25 февраля по 22 июня 2020 года. В общей сложности было инфицировано 604 пациента.Общая смертность среди пациентов с подтвержденным диагнозом составила 11 процентов. При этом диабет был связан с резким увеличением смертности. В целом 67 процентов смертей в исследовании произошли у пациентов с диабетом.При изучении влияния метформина было установлено, что применение препарата значительно снизило вероятность смерти.