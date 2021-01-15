Метформин помогает спасать жизни при COVID-19
В исследование включили более 25 тыс. пациентов, протестированных на COVID-19 в период с 25 февраля по 22 июня 2020 года. В общей сложности было инфицировано 604 пациента.
Общая смертность среди пациентов с подтвержденным диагнозом составила 11 процентов. При этом диабет был связан с резким увеличением смертности. В целом 67 процентов смертей в исследовании произошли у пациентов с диабетом.
При изучении влияния метформина было установлено, что применение препарата значительно снизило вероятность смерти.
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