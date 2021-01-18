7 признаков, указывающих на проблемы в щитовидной железе

Порядка 12% людей со всей планеты регулярно сталкиваются с какими-то проблемами со здоровьем. В том числе нарушениями в работе щитовидной железы. Симптомы таких дисфункций нередко остаются незамеченными. MedikForum.ru разберет, какие именно проблемы могут указывать на нездоровье щитовидной железы.Высокий пульсУчастившиеся сокращения сердечной мышцы нередко говорят о гипертиреозе. Это значит, что щитовидная железа работает очень активно, наблюдается избыток гормонов. Отсюда повышение артериального давления и учащение пульса. Нормой считается показатель от 60 до 80 ударов в минуту. При постоянном превышении от 80 и выше лучше обратиться к врачу.Невыносимая усталостьЧеловек, постоянно устающий и испытывающий невыносимое чувство истощения, может страдать от проблем с щитовидной железой. Когда человеку трудно просыпаться, он долго спит, то это повод сходить к эндокринологу.Чувство тревоги и беспокойстваГипертиреоз нередко сопровождается чувством беспокойства. Обычно оно появляется без причины, а ещё таким людям сложно контролировать свои эмоции. Поводом для беспокойства должно стать необычное поведение: если раньше с подобным не сталкивались, то время проверить щитовидную железу.Резкое снижение/увеличение весаЕсли наблюдается быстрое увеличение веса - это может являться симптомом низкой функции щитовидной железы. Организм не способен вырабатывать достаточно энергии, он не может сжигать калории, а значит, и поддерживать нормальный вес. Есть и обратная сторона медали: низкий вес, что объясняется ускорением метаболизма и чрезмерным расходованием энергии. Отсюда похудение без причины, которое только кажется приятным. На самом деле может быть заболеванием.Дрожь в рукахНередко тремор образуется в результате нервного состояния и беспокойства на фоне повышения давления. Это является симптомом гипертиреоза. Когда проблема проявляется слишком часто, то лучше обратиться за помощью эндокринолога.ОзнобДавление и кровообращение связаны между собой. Если происходит падение первого показателя, кровоток замедлится и человеку станет холодно. Это может происходить как в теплом помещении, так и в холодном. Постоянно мерзнуть - вот еще один признак, который указывает на возможные проблемы с щитовидной железой.Нарушенная концентрация вниманияЗабывчивость и рассеянность могут свидетельствовать о заболеваниях щитовидной железы. Именно так себя в том числе проявляет гипертиреоз. Не стоит оправдывать вышеназванную проблему усталостью или стрессом. Лучше при наличии всех или хотя бы одного симптома не медлить и посетить врача. Обследование позволит понять, какой именно у вас диагноз и что следует предпринять.