Шлепки родителей доводят детей до психических проблем

Согласно исследованию, проведенному учеными Университетского колледжа Лондона, дети, которые пережили шлепки от родителей, например, в возрасте трех лет, с большей вероятностью сталкивались с плохим психическим здоровьем и имели поведенческие проблемы до 14 лет.В исследовании, опубликованном в журнале Child Abuse and Neglect, изучаются долгосрочные эффекты «неблагоприятного детского опыта» (ACE) на детей в возрасте от 3 до 14 лет. Работа основывается на предыдущем исследовании ученых, которое годом ранее привело к запрету шлепков в Шотландии.Группа ученых проанализировала ответы выборки из более чем восьми тысяч участников когортного исследования, проведенного после общенационального репрезентативного исследования с участием 19 тыс. детей, родившихся в Великобритании в 2000-2001 годах.Данные собирались в возрасте девяти месяцев, трех, пяти, семи, 11 и 14 лет. Родителей детей спрашивали, как часто они шлепали их или наказывали другими способами за плохое поведение.Исследователи обнаружили, что две трети детей испытали один или более ACE к трехлетнему возрасту. Почти каждый пятый испытал два ACE, а каждый шестой – три или более. Связь между неблагоприятным опытом и плохим психическим здоровьем следовала схеме «доза-реакция», с лучшими результатами для тех, у кого не было ACE, и худшими исходами для тех, у кого было три или более ACE.