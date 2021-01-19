Медики рассказали, как распознать преддиабетные симптомы

Наличие этих симптомов — повод для беспокойства.Преддиабет — это пограничное состояние, при котором организм уже не функционирует нормально, однако нарушение еще не достигло диабета. Рассказываем, на какие признаки развития недуга нужно обратить внимания, чтобы вовремя начать лечение.Главным нарушением преддиабета является снижение выработки инсулина поджелудочной железы, по причине чего возникают проблемы с усвоением глюкозы. Основным признаком патологии специалисты называют повышенный уровень сахара в крови.Обычно у взрослых норма не превышает показатель в 5.9! От 5.7 до 6.4 за последние три месяца — преддиабет, а выше — настоящий диабет.Симптомы преддиабетаПограничное состояние может протекать бессимптомно, поэтому так важно замерять уровень сахара в крови при предрасположенности к диабету. Если же признаки есть, следует обратиться за консультацией к врачу. Обратите внимание на следующие симптомы преддиабета.1. Стремительный набор весаПоявление лишних килограммов может спровоцировать развитие диабета. Когда жир накапливается в области живота, поджелудочной приходится вырабатывать больше инсулина, что впоследствии негативно сказывается на работе всего организма.2. Злоупотребление сладостямиЧем больше сахара вы употребляете, тем больше себе вредите. Причем дело не только в конфетах. Хлеб, картофель, макароны — все эти продукты тоже влияют на уровень глюкозы и вес.3. Проблемы с кожейЛюбые внезапные кожные изменения необходимо принимать во внимание. Если поменялся цвет или появились мелкие фибромы, особенно на плечах или спине, это признак преддиабета. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.4. У вас были проблемы с уровнем сахара в прошломЕсли ранее у вас уже были проблемы с показателями сахара в крови, стоит быть на чеку. Подобное явление, например, не редкость во время беременности.5. Вы плохо спитеБессонница, нарушение сна — все это оказывает негативное влияние на функционирование организма. Из-за недосыпов ему приходится работать в усиленном режиме, что приводит ко многим проблемам со здоровьем, в том числе и преддиабету.6. Мигрени, головные болиПовышенный уровень сахара в крови приводит к ее сгущению и повреждению сосудов, что плохо влияет на кровоснабжение всего организма. Поэтому одним из последствий такого нарушения могут стать головные боли.7. Вы мало двигаетесьМалоподвижный образ жизни нередко провоцирует развитие разного рода заболеваний. Физическая активность в комплексе с правильным питание формируют здоровье организма. Если же человек двигается мало, ведет сидячий образ жизни, вероятность нарушения выработки инсулина возрастает в разы. Занимайтесь спортом, чтобы снизить риск диабета.Если ваши проблемы со здоровьем совпадают с названными симптомами, как можно скорее обратитесь к эндокринологу. Врач проведет обследование и даст рекомендации по питанию и лечению. Не игнорируйте тревожные сигналы своего организма!