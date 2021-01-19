Куркума оказалась настоящим спасением для клеток печени

Исследования показывают, что большая продолжительность жизни может быть во многом связана со здоровым питанием. Как правило, здоровая сбалансированная диета должна состоять не менее чем из пяти порций разнообразных фруктов и овощей каждый день. Также настоятельно рекомендуется выполнять достаточное количество упражнений (не менее 150 минут физической активности в неделю). При этом в холодное время года может потребоваться включить в рацион дополнительно согревающие напитки.Диетологи советуют обратить внимание на латте с куркумой. Этот напиток обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами. К слову сказать, напиток с куркумой популярен у жителей Окинавы, среди которых много долгожителей.Куркума ранее уже связывалась со сниженным риском сердечно-сосудистых аномалий, рака и диабета 2-го типа. А недавно американские исследователи проанализировали экстракт куркумы и его активное соединение, куркумин. Их интересовало воздействие на печень и способность восстановить данный орган в случае уже наступившего повреждения.По мнению ученых, куркумин защищает печень, уменьшая окислительный стресс и подавляя окисление липидов. Плюс, куркумин усиливает выработку желчи и одновременно ограждает клетки печени от повреждений химическими веществами, связанными с желчью.