Ученые узнали, что лечить анорексию можно кишечными бактериями

Стимулирование и поддержание микробного баланса кишечника может защитить от симптомов анорексии людей с расстройством пищевого поведения.В недавнем обзоре, опубликованном исследователями Оксфордского университета в журнале Frontiers in Psychiatry, приводятся доказательства того, что кишечные микробы могут играть значительную роль в развитии анорексии, влияя на аппетит, вес и психические проблемы, такие как тревожность и компульсивное поведение.Исследование также рассматривает потенциал микробного лечения анорексии, но подчеркивает, что сложная взаимосвязь между кишечными микробами и болезнью пока на начальной стадии понимания учеными.«Нервная анорексия является распространенным психическим расстройством и может быть невероятно изнурительной или даже смертельной, но, к сожалению, все еще довольно сложной для лечения. Более того, в последнее время было много волнений по поводу идеи о том, что кишечные микробы влияют на многие аспекты нашего здоровья, включая психическое, и что эта связь работает в обоих направлениях», – объяснила Ана Генчулеску, ведущий автор обзора.По словам доктора Фила Бернета, старшего научного сотрудника, при анорексии микробные сообщества кажутся однообразными и обильнее заполнены вредными видами.Предыдущие исследования показали, что у пациентов с анорексией может быть больше бактерий, которые переваривают защитный слизистый слой кишечника, делая его «дырявым» и способствуя хроническому воспалению, которое связано с психиатрическими симптомами. Другие микробы, обнаруженные при анорексии, могут влиять на аппетит и энергетический обмен, что тоже может способствовать анорексии.Однако трудно сказать, способствует ли этому заболеванию микробный дисбаланс или это просто результат их резко ограниченной диеты при анорексии.В ходе эксперимента на мышах исследователи переносили образцы фекалий пациентов с анорексией в кишечник мышей, у которых не было собственного микробиома. Такие мыши набрали меньше веса и развили тревожное и компульсивное поведение по сравнению с мышами, которые получали фекалии от здоровых пациентов.Это говорит о том, что измененные кишечные бактерии могут способствовать возникновению подобных проявлений и у пациентов с анорексией.