Ученые узнали, что лечить анорексию можно кишечными бактериями
В недавнем обзоре, опубликованном исследователями Оксфордского университета в журнале Frontiers in Psychiatry, приводятся доказательства того, что кишечные микробы могут играть значительную роль в развитии анорексии, влияя на аппетит, вес и психические проблемы, такие как тревожность и компульсивное поведение.
Исследование также рассматривает потенциал микробного лечения анорексии, но подчеркивает, что сложная взаимосвязь между кишечными микробами и болезнью пока на начальной стадии понимания учеными.
«Нервная анорексия является распространенным психическим расстройством и может быть невероятно изнурительной или даже смертельной, но, к сожалению, все еще довольно сложной для лечения. Более того, в последнее время было много волнений по поводу идеи о том, что кишечные микробы влияют на многие аспекты нашего здоровья, включая психическое, и что эта связь работает в обоих направлениях», – объяснила Ана Генчулеску, ведущий автор обзора.
По словам доктора Фила Бернета, старшего научного сотрудника, при анорексии микробные сообщества кажутся однообразными и обильнее заполнены вредными видами.
Предыдущие исследования показали, что у пациентов с анорексией может быть больше бактерий, которые переваривают защитный слизистый слой кишечника, делая его «дырявым» и способствуя хроническому воспалению, которое связано с психиатрическими симптомами. Другие микробы, обнаруженные при анорексии, могут влиять на аппетит и энергетический обмен, что тоже может способствовать анорексии.
Однако трудно сказать, способствует ли этому заболеванию микробный дисбаланс или это просто результат их резко ограниченной диеты при анорексии.
В ходе эксперимента на мышах исследователи переносили образцы фекалий пациентов с анорексией в кишечник мышей, у которых не было собственного микробиома. Такие мыши набрали меньше веса и развили тревожное и компульсивное поведение по сравнению с мышами, которые получали фекалии от здоровых пациентов.
Это говорит о том, что измененные кишечные бактерии могут способствовать возникновению подобных проявлений и у пациентов с анорексией.
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