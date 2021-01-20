Питьевая вода в России вызвала вопросы у экспертов

Роскачество подвело итоги масштабной проверки упакованной питьевой воды 206 торговых марок. Проверялась вода питьевая природная и обработанная, минеральная столовая, лечебная и лечебно-столовая. Оценивались качество, химическая безопасность и фальсификация.В итоге у 59 торговых марок выявлены признаки фальсификата. А у 50% исследованных товаров этикетка содержала вводящую потребителя в заблуждение информацию. В частности, на этикетке пишется источник, однако сама вода может быть не природного происхождения вовсе. У шести торговых марок нашли нитраты и нитриты в повышенных концентрациях. Это свидетельствует о проблемах в водоподготовке (техногенное загрязнение или естественный фон скважины). В питьевой воде одной торговой марки содержался остаточный хлор, что говорит косвенно об обработке воды. Между тем, этикетка говорит о природном происхождении. Для природной и детской воды подобная обработка запрещена.Что касается обработанной воды, содержание хлора не должно превышать предельно допустимого уровня. Еще в одной минеральной лечебно-столовой воде выявлено повышенное содержание марганца, что также является нарушением. По словам экспертов, свыше 40 торговых марок минеральной воды содержали указание на группы минерализации, но оказались произведены не по ГОСТу, предусматривающему деление на группы. Указание этих групп на этикетке вводит в заблуждение. На практике врачи назначают воду, опираясь на группу минерализации. У двух торговых марок минеральной воды установлена нехватка основного действующего вещества - сульфат-иона. Значит, эта вода не имеет заявленных свойств.