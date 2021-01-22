Девять продуктов, помогающих справиться с тягой к сладкому

Добавьте их себе в рацион.Если вам постоянно хочется ухватить что-то сладкое – значит, в рационе не хватает некоторых продуктов.Чем нужно питаться, чтобы не тянуло на калорийные сладости, рассказала блогер и тренер aleksasvarovskyh в Instagram.Когда нашему организму чего-то не хватает, он посылает сигналы! Но у нас на голове нет табло, где активной лентой бы писало, не хватает хрома, жира или железа. Есть другие сигналы, которые мы никогда верно не воспринимаем: желание есть сладкое, соленое, перченое и пр. Листай серию картинок и узнавай, что добавить в рацион, чтобы уменьшить потребность в полезных элементах, тем самым удовлетворить организм и отключить сирену «хочу сладкого, умираю без него», – отметила тренерка.Какие продукты есть, чтобы не хотелось сладкогоГрибыВ них содержится много хрома. Кроме того, продукт избавляет организм от вредного холестерина, улучшает состояние волос, кожи, ногтей и помогает работе щитовидной железы.БрокколиЭто источник антиоксидантов, хрома и растительной клетчатки. Брокколи стабилизирует уровень сахара в крови.Жирная рыба та морепродуктыЭти продукты помогут справиться с ломкой к сладкому. Этому способствует наличие белка, который дает энергию и ощущение сытости, и останавливает тягу к сладостям.Куриная грудкаТриптофан – аминокислота, которую мы ищем в шоколаде. А содержится она также и в мясе курицы.АвокадоЯвляется источником полезных растительных жиров и помогает контролировать уровень сахара в крови, дарит долгое ощущение сытости.Свежее салоЭто уникальный продукт, который любят спортсмены. Все просто – сало дает много энергии, при этом не является тяжелым для желудка продуктом.КефирЕсть теория, что аномальная тяга к простым углеводам мучает многих людей из-за того, что в желудочно-кишечном тракте преобладает неправильная микрофлора. А развивается она именно из-за бесконтрольного употребления сладостей. Получается замкнутый круг: мы стремительно хотим сахара, потому что ели много сахара. Пробиотики размыкают этот круг, населяя организм полезной флорой, – пояснила тренер.БобыФасоль, горох, чечевица – все это является растительным белком, который легко усваивается. Бобовые также содержат пищевые волокна, которые обеспечивают длительную сытость.Семечки подсолнухаСодержит железо, селен, цинк и много витаминов. Семечки замедляют процесс старения кожи.