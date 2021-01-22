Исследование подсказало, как затормозить старение

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Естественные физиологические процессы старения неприятны для людей, но необратимы. Однако новое исследование намекнуло на их причину и даже возможное решение проблемы.Ученым давно известно, что по мере старения происходит снижение когнитивной деятельности мозга и развиваются возрастные болезни, включая старческое слабоумие. Многие из них связаны с хроническими воспалительными процессами. В журнале Nature опубликованы результаты нового исследования, которое подчеркивает серьезную роль во всех этих процессах гормона-передатчика. Оказалось, что у пожилых людей его намного больше, чем у более молодых.Когда в экспериментах на лабораторных мышах этот гормон у пожилых грызунов блокировали, то мыши демонстрировали удивительно хорошие результаты тестов на память и ориентирование. Исследователи выявили, что повышенный уровень данного гормона влияет на метаболизм иммунных клеток макрофагов, заставляя их накапливать энергию, а не употреблять её. Всё это приводит к замедлению процессов старенияО каком же веществе идет речь? Это гормон простагландин Е2 регулирующий все типы воспалений, как хорошие, так и плохие. Его действие зависят от рецептора, который активируется. Исследователи выявили рецепт EP2, который вызывает истощение энергии и постоянные воспаления. К счастью существуют способы противодействия его негативному эффекту, и возможно, скоро их испытают на людях.