Израильские ученые нашли лекарство от болезни Паркинсона

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Исследователи из израильского университета установили, что белок BMP5/7 может стать спасением для пациентов с болезнью Паркинсона. В частности, ученые полагают, что белок помогает замедлять и даже останавливать прогрессирование заболевания. Свое открытие они опубликовали в журнале Brain.Существующие на сегодняшний день средства лечения положительно влияют на симптоматику, они неэффективны для заболевания в последних стадиях, а также не влияют на скорость ухудшения и не могут вылечить болезнь.Доктор медицинских наук Клод Бродски, один из авторов исследования, обнаружил, что передача сигналов BMP5/7 значительно снижается в нейронах, отвечающих за продукцию дофамина в клетках мозга. Это может приводить к развитию болезни Паркинсона.«Мы обнаружили, что лечение BMP5/7 на животных моделях эффективно предотвращает нарушения движений, вызванные накоплением альфа-синуклеина, и обращает вспять потерю клеток мозга, продуцирующих дофамин», - отмечает доктор Бродски. «Эти результаты предполагают, что BMP5/7 может замедлить или остановить прогрессирование болезни Паркинсона».