Врач Александр Мясников рассказал о вредном молоке

Парное молоко является натуральным продуктом и потому часто воспринимается как полезно – однако это не так, заявил Александр Мясников.В передаче о здоровье телеканала «Россия 1» известный российский врач рассказал о вредном молоке, ошибочно считающемся полезным.«Натуральное живое парное молоко вредно тем, что содержит массу бактерий, вплоть до бактерий туберкулеза», - сообщил медик.Мясников уточнил, что такое молоко может быть источником гормонов эстрогенов, приникающих в него из организма коровы. Его питье может быть опасным для детей: например, у мальчиков из-за парного молока может увеличиваться грудь.Еще одна особенность данного продукта – присутствие в его составе разжижающих кровь компонентов.«У ребенка может начаться кровотечение из-за небольшой царапины», - предупредил врач о возможном последствии его приема.