У полных и спортивных людей всё равно слабое сердце

Имеющие лишний вес и хорошую спортивную подготовку люди обладают менее здоровым сердцем, по сравнению с обладателями нормального веса, которые вообще не занимаются спортом. К такому печальному выводу пришли исследователи из Испании.Широко распространена точка зрения, что если регулярно занимающийся спортом человек имеет лишний вес, то это всё равно лучше, чем быть худощавым, но неспортивным. Однако ученые из Испании пришли к противоположному выводу. Они установили, что практикующие физические нагрузки лица с лишним весом, в целом, имеют менее здоровые сердца, чем люди с нормальным весом, которые спортзал не посещают. Таковы результаты анализа информации по более чем 520 000 взрослых людей. Он показал, что физические нагрузки реально помогают уменьшить риск развития гипертонии и диабета.Однако учёные пришли к выводу, что лишний вес всё равно существенно увеличивает опасность инсульта и инфаркта. На деле физически активные люди с большим объемом веса и ожирением в два раза чаще обладают повышенным уровнем холестерина, по сравнению с менее активными людьми, которые спортом не увлекаются. Также такие люди в четыре раза чаще имеют диабет и в 5 раз чаще страдают от повышенного артериального давления.Основываясь на полученных выводах, исследователи утверждают, что сохранение физической активности не является адекватной стратегией преодоления негативных последствий ожирения. Если человек с лишним весом считает, что нивелирует все отрицательные последствия этого за счёт занятий бегом или посещений спортзала, то он ошибается. Для укрепления здоровья ему нужно заниматься не спортом, а диетой и активно худеть - только в этом случае он в достаточной степени защитит своё сердце.