Вредные советы: какие лекарства и методы не помогут при простуде, а только навредят?
Что точно не поможет при простуде?
Острые респираторные заболевания сопровождаются рядом симптомов. В том числе кашлем и повышенными выделениями из носа. Причем некоторые из них вполне нормальные: например, сопли помогают выводить из организма вредоносные микроорганизмы. Несмотря на это, многие мчатся к доктору или в аптеку, чтобы просто побороть симптоматику, а не лечить простуду изнутри.
Мы выделили три типа лекарств, которые вы можете найти в аптеках, которые часто рекламируют по телевизору как самое эффективное средство от простуды и профилактики респираторных недугов:
Иммуномодуляторы;
Противовирусные препараты;
Витамин С в таблетках.
Абсолютно бесполезен лимон и мандарины как источники витамины С для лечения простуды.
Как же лечить простуду?
Идеальным способом побороть простуду является постельный режим. Пациенту необходимо как можно больше спать, отдыхать, лежать. Обильное питье - ещё один обязательный пункт. Это позволит избежать последствий простуды, в частности, интоксикации.
Если у вас поднялась температура, то нужно сбивать ее только в том случае, если показатель выше 38. До этой цифры пользоваться какими-то методами не следует. Выше - пейте ибупрофен или другие жаропонижающие средства.
Сильный насморк можно лечить сосудосуживающими каплями. Но будьте осторожны. Ими нельзя пользоваться больше недели. Иначе возможно привыкание, от которого некоторые люди порой борятся годами. Эффективнее и полезнее делать промывания солевыми растворами на основе морской воды.
В качестве профилактики стоит придерживаться правил, которые всем известны в связи с пандемией: мыть руки, обрабатывать их антисептиком, защищать лицо маской. Это позволит защититься самому и защитить других, если вы уже заболели, но еще не почувствовали симптомов.
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