Вредные советы: какие лекарства и методы не помогут при простуде, а только навредят?

Сезон простуд уже не за горами. Ближе к концу зиму - началу весны людей атакуют вирусы и микробы, из-за чего самочувствие может быть на нуле. Одни люди бегут к врачу и тщательно выполняют его предписания. Другие продолжают ходить на учебу/работу и делать вид, что они в порядке. Но чаще всего простудившиеся мужчины и женщины прибегают к народной медицине и непроверенным методам лечения, которые порой оказываются бесполезны и даже опасны.Что точно не поможет при простуде?Острые респираторные заболевания сопровождаются рядом симптомов. В том числе кашлем и повышенными выделениями из носа. Причем некоторые из них вполне нормальные: например, сопли помогают выводить из организма вредоносные микроорганизмы. Несмотря на это, многие мчатся к доктору или в аптеку, чтобы просто побороть симптоматику, а не лечить простуду изнутри.Мы выделили три типа лекарств, которые вы можете найти в аптеках, которые часто рекламируют по телевизору как самое эффективное средство от простуды и профилактики респираторных недугов:Иммуномодуляторы;Противовирусные препараты;Витамин С в таблетках.Абсолютно бесполезен лимон и мандарины как источники витамины С для лечения простуды.Как же лечить простуду?Идеальным способом побороть простуду является постельный режим. Пациенту необходимо как можно больше спать, отдыхать, лежать. Обильное питье - ещё один обязательный пункт. Это позволит избежать последствий простуды, в частности, интоксикации.Если у вас поднялась температура, то нужно сбивать ее только в том случае, если показатель выше 38. До этой цифры пользоваться какими-то методами не следует. Выше - пейте ибупрофен или другие жаропонижающие средства.Сильный насморк можно лечить сосудосуживающими каплями. Но будьте осторожны. Ими нельзя пользоваться больше недели. Иначе возможно привыкание, от которого некоторые люди порой борятся годами. Эффективнее и полезнее делать промывания солевыми растворами на основе морской воды.В качестве профилактики стоит придерживаться правил, которые всем известны в связи с пандемией: мыть руки, обрабатывать их антисептиком, защищать лицо маской. Это позволит защититься самому и защитить других, если вы уже заболели, но еще не почувствовали симптомов.