Врач назвал причины дефицита железа в организме

Низкий уровень железа в организме может указывать на серьёзные заболевания. По его словам, дефицит железа наблюдается при регулярной потере крови.Один из самых распространённых случаев низкого уровня железа наблюдается при гастрите, который спровоцировал эрозию желудка. Медик утверждает, что даже при ежедневной потере одной капли крови уже через небольшой промежуток времени уровень железа в организма начнёт падать и опуститься до минимальной отметки.Захаров отметил, что иногда к дефициту железа может приводить особенность организма не усваивать это вещество. Такое свойство может появится в результате разных заболеваний, например, гастрита со сниженной кислотностью.