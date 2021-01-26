Простое тестирование покажет скрытое развитие заболевания
Эта технология недорогая, простая в использовании (доступна и врачам, и обычным пациентам, ведь требуется просто разместить пластырь на поверхности кожи). Также, что важно, забор материала производится абсолютно безболезненно. Микроиглы захватывают биомаркер из жидкости, окружающей клетки кожи и называемой дермальной интерстициальной жидкостью.
После захвата биомаркеров они обнаруживаются с помощью флуоресценции - используются плазмонные флюоры (ультраяркая флуоресцентная нанометка). По сравнению с традиционными флуоресцентными метками, благодаря плазмонному флуору биомаркеры в образце светились примерно в 1400 раз ярче, чем обычно. Ранее концентрация биомаркера должна была составлять порядка нескольких микрограммов на миллилитр жидкости. Используя плазмонный флюор, исследовательская группа смогла обнаружить биомаркеры в концентрации около нескольких пикограмм на миллилитр.
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