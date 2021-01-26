Простое тестирование покажет скрытое развитие заболевания

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Антитела, которые сигнализируют о вирусной или бактериальной инфекции, а также цитокины, указывающие на воспаление, наблюдаемое при таких состояниях, как ревматоидный артрит и сепсис, можно выявить не только в крови. Эти биомаркеры можно найти в жидкой среде, окружающей клетки, правда, в небольшом количестве, что затрудняет их обнаружение. Вашингтонский университет представил пластырь с микроиглами, который эффективно улавливает биомаркеры благодаря своей беспрецедентной чувствительности.Эта технология недорогая, простая в использовании (доступна и врачам, и обычным пациентам, ведь требуется просто разместить пластырь на поверхности кожи). Также, что важно, забор материала производится абсолютно безболезненно. Микроиглы захватывают биомаркер из жидкости, окружающей клетки кожи и называемой дермальной интерстициальной жидкостью.После захвата биомаркеров они обнаруживаются с помощью флуоресценции - используются плазмонные флюоры (ультраяркая флуоресцентная нанометка). По сравнению с традиционными флуоресцентными метками, благодаря плазмонному флуору биомаркеры в образце светились примерно в 1400 раз ярче, чем обычно. Ранее концентрация биомаркера должна была составлять порядка нескольких микрограммов на миллилитр жидкости. Используя плазмонный флюор, исследовательская группа смогла обнаружить биомаркеры в концентрации около нескольких пикограмм на миллилитр.