Эксперты рассказали, зачем добавлять груши в рацион

Груши — вкусный и полезный фрукт, которым люди почему-то часто пренебрегают, отдавая предпочтение яблокам. Эксперты назвали несколько причин, по которым нужно добавлять груши в свой ежедневный рацион.В одной груше содержится примерно десятая часть от дневной нормы витамина C, поэтому груши можно считать ценным источником этого необходимого организму соединения. Плюс, одна груша содержит примерно одну пятую от дневной нормы клетчатки, а также значительное количество витамина K и меди.Груши помогают организму бороться с воспалительными реакциями, т.к. в их состав входят антиоксиданты. Полезное свойство груш — контроль уровня сахара в крови. "Груши — это сладкий фрукт, но они не провоцируют резких скачков уровня сахара в крови, в отличие от сладкой газировки и кондитерских изделий", — говорят эксперты, отмечая, что груши рекомендовано употреблять людям с сахарным диабетом.Клетчатка в составе груш помогает поддерживать чувство сытости, плюс, это вещество приводит в норму работу желудочно-кишечного тракта. Эксперты говорят, что груши — это отличный помощник для людей, которые хотят избавиться от лишнего веса и зафиксировать массу тела. Кроме того, груши позволяют тормозить процессы старения организма, а также снижают риск развития онкологических заболеваний.