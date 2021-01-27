Медики рассказали, как распознать родинки из «группы риска»

Существуют места повышенного риска.Родинка — это доброкачественное образование, однако при некоторых обстоятельствах и не вовремя выявленной вами угрозы, она может стать злокачественной и стать причиной развития самой тяжелой из раковых опухолей — меланомы.Меланома может образоваться в любом возрасте, но чаще всего возникает у людей от 30 до 50 лет. У женщин местами «повышенного риска» считаются кожа шеи и ног, а у мужчин — туловище и руки.Меланома опасна своим быстрым ростом, метастазами в лимфатические узлы, а также в легкие, печень, кости, сердце, желудок, головной мозг. Но на начальной стадии, когда опухоль находится в верхнем эпидермальном слое кожи, возможно полное излечение заболевания.