5 самых лучших заменителей молока

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Многие люди страдают от невосприимчивости к молочному белку лактозе, из-за чего им приходится ограничивать употребление молока и молочных продуктов. И вот 5 лучших его заменителей.Соевое молоко. Оно сделано из соевых бобов или соевого белка, напиток содержит растительные масла и загустители, повышающие вкус и консистенцию. Это прекрасный заменитель коровьего молока, в котором имеются все необходимые аминокислоты. Соевое молоко имеет белки, жиры и углеводы, и хотя вокруг него ведется много споров, умеренное употребление этого напитка здоровью точно не повредит.Миндальное молоко. Напиток со сладким ореховым вкусом, сделанный из миндаля, либо миндального масла и воды. Этот орех содержит мононенасыщенные жирные кислоты, весьма полезные при похудении и контроле веса. Также миндальное молоко - богатейший источник витамина Е, белков, марганца и клетчатки. Наконец, в миндале много антиоксидантов и кальция.Кокосовое молоко. Состоит из воды и мякоти кокоса, обладает кремовой текстурой и выраженно сладким, но тонким вкусом. В этом молоке есть калории и жиры, но нет белков и углеводов, оно отлично подходит для людей, которые хотели бы уменьшить употребление углеводов, но не для тех, кто придерживается белковой диеты. Кокосовое молоко может увеличить уровень холестерина из липопротеидов высокой плотности, считающегося «хорошим».Молоко из кешью. Экзотический напиток с насыщенным сливочным вкусом, сделанный из смеси орехов кешью, масла кешью и воды. Ореховое молоко содержит немного калорий, углеводов и сахара, что делает его хорошим вариантом для диабетиков. Но в нём довольно мало белков, поэтому оно не подходит тем, кто нуждается именно в этом типе питательных веществ.Рисовое молоко. Получается из белого или коричневого риса и воды. Еще одна альтернатива для людей с невосприимчивостью к лактозе. Рисовое молоко считается наименее аллергеным, что делает его безопасным вариантом для людей с аллергией на любые молочные продукты, глютен, сою и орехи. В нем довольно мало жиров и белков, но много углеводов. Помните, что рисовое молоко содержит высокий уровень неорганического мышьяка, который может привести к проблемам со здоровьем.