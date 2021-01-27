Зародыши пшеницы омолаживают кожу

Кроме этого, масло прекрасно стимулирует обменные процессы и запускает циркуляцию крови, замедляет процессы старения, блокирует попадание ультрафиолетовых лучей и выводит вредные шлакиКосметологи назвали масло из зародышей пшеницы эликсиром молодости Уникальность продукта кроется в его составе: аминокислоты лейцин и триптофан, полинасыщенные жирные кислоты , комплекс витаминов (В1, В6, А), антиоксиданты (сквален, аллантоин) и, самое главное, огромное количество "витамина молодости" (Е) –этот состав отвечает за свежесть и упругость кожи. Пшеница (фото из открытых источников) Кроме этого, масло прекрасно стимулирует обменные процессы и запускает циркуляцию крови, замедляет процессы старения, блокирует попадание ультрафиолетовых лучей и выводит вредные шлаки. Эксперты подчеркивают: масло зародышей пшеницы подходит для любого типа кожи.Сухая и чувствительная – получает дополнительное питание и увлажнение, жирная и проблемная – избавляется от сального блеска и черных точек. Напомним, компьютерная модель показала: по мере старения организм теряет способность активировать эти клетки и регенерировать поврежденную кожу. Об этом пишет Meddaily со ссылкой на The Daily Mail. Итак, "спящие клетки" располагаются в самом глубоком слое кожи.Они не делятся постоянно, образуя новые клетки. Но в случае травмы, клетки "включаются". То же происходит, когда количество других типов взрослых клеток кожи уменьшается. Это позволяет коже постоянно обновляться в любых условиях. Правда, по мере старения залечивать травмы все сложнее. Это показала виртуальная модель старения кожи, созданная Университетом Шеффилда (процесс демонстрируется по годам и по десятилетиям). Она же помогла протестировать выдвинутую теорию. УФ-облучение или хронические повреждения могут привести к накоплению мутаций в "спящих клетках".