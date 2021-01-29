Диетолог Гинзбург рассказал о противораковом потенциале лука
По словам врача диетолога Михаила Гинзбурга, лук входит в число продуктов, обладающих противораковым потенциалом.
«У многих людей имеются спящие очаги рака, которые могут активизироваться. Если возникает воспаление и затрагивает эти зачатки опухолей, могут возникать процессы, ведущие к экспансивному росту новообразований», - рассказал он в телеэфире.
Специалист пояснил, что раковая опухоль разрастается, когда ее «зародыш» начинает прирастать кровеносными сосудами, обеспечивающими его питание. Некоторые продукты содержат вещества, препятствующие этому.
В числе таких продуктов, мешающих развиваться злокачественным образованиям, – лук, сообщил Гинзбург.
«Лук содержит квертицин, укрепляющий сосудистые стенки и обладающий общим противовоспалительным действием. Помимо лука онкостатический эффект присущ чесноку, куркуме, имбирю», - рассказал диетолог.
Гинзбург уточнил, что особенно полезен в этом плане красный лук: он содержит особенно большие дозы антиоксидантов.
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