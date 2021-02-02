Медики рассказали, в каких случаях не обойтись без помощи диетолога

У многих нездоровые «отношения» с едой.Независимо от того, хотите ли вы улучшить самочувствие или просто готовитесь к переезду – диетолог поможет вам нормализовать рацион и предотвратить расстройства пищевого поведения.Диетолог – это специалист, который сможет просмотреть ваш образ жизни, пищевые привычки, предыдущие диеты, цели и создать на их основе комплексный план, что полностью соответствует вашим потребностям.Если вы узнаете себя в одном из описанных далее сценариев – это означает, что обращение к квалифицированному диетологу будет хорошим следующим шагом для улучшения своего самочувствия.Ваш диагноз требует специфической диетыПациенты различных групп, начиная с аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь Крона или артрит, заканчивая диабетом II типа или высоким уровнем холестерина, требуют особого подхода к питанию.Часто, после установления диагноза, пациентам просто раздают несколько распечаток с общими рекомендациями насчет диеты и образа жизни. Индивидуальный подход или длительные консультации в подобных ситуациях практически отсутствуют. Да, обобщенные рекомендации могут стать прекрасным началом, однако на полпути к цели, они часто оставляют чувство растерянности, ведь не дают четкого алгоритма действий в долгосрочной перспективе.Дополнительные материалы, советы в Интернете и обобщенные схемы не могут дать вам пошаговых рекомендаций насчет образа жизни и диет, разработанных под ваши потребности, режим жизни и привычки, а квалифицированный диетолог – сможет. Поэтому не тратьте время на то, чтобы пробовать неэффективные стратегии здорового образа жизни, а проконсультируйтесь с врачом.У вас есть конкретная цельЕсли вы нацелились на приближение к соответствующему весу, вам тоже не помешает диетолог. Независимо от того, хотите ли вы набрать вес, сохранить его или похудеть – вокруг вас существует много противоречивой информации, которая может нарушить ваш план.Пытаясь самостоятельно сориентироваться в трендовых диетах, рекомендациях об образе жизни и тренировках, вы легко можете вступить на путь, который совершенно не подходит для вас. И путь обратно может быть невероятно тяжелым и утомительным.