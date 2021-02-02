Как выбрать качественный шоколад: чего не должно быть в его составе

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Если в шоколаде содержатся растительные жиры и эмульгаторы – это некачественный товарСреднестатистический украинец потребляет более двух килограммов шоколада в год. Однако употреблять его следует очень ответственно. Как выбрать настоящий шоколад, рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".Черный шоколад – один из самых популярных десертов всего мира, однако сегодня существует множество подделок и фальсификатов."В обычном шоколаде должны быть: какао тертое, какао-масло и все. Сахар и другие добавки зависят от фирменных стандартов производителей. Так, например, черный шоколад, в котором указано 99% какао, должен иметь следующий состав: какао тертое, а если указано какао-порошок – это не очень хорошо, ведь это менее качественный продукт. Дальше – какао-масло и только потом – сахар", – объяснил Максим Несмеянов.Как проверить качество шоколада дома:1. Первое исследование – органолептика. Следует обратить внимание на вкус и аромат, они должны быть четко выражены и без сторонних добавок, не перенасыщенные сахаром.2. Следующее исследование – гидротермическое. Залить черный шоколад кипятком и наблюдать за окраской воды, она должна быть классической – шоколадной, насыщенной.3. Последний эксперимент довольно опасен. Для него надо поджечь кусочек шоколада, а тот в свою очередь должен гореть и плавиться, выделяя аромат какао-продуктов.Хороший шоколад имеет красивый блеск"Нельзя сказать однозначно: плохой или хороший. Есть безопасный. Смотрите, чтобы в основе шоколада были настоящие составляющие в следующем порядке: какао тертое, какао-масло, возможно, сахар и некоторые натуральные добавки", – отметил Максим Несмеянов.